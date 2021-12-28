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Два порти Криму передали в "федеральну власність" Росії

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Симферополь, Вівторок 28 грудня 2021 15:59
Два порти Криму передали в "федеральну власність" Росії Фото: два кримських порти передали в "федеральну власність" РФ (twitter.com/feohomyakoved)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупанти в Криму передали два морські порти - Керчі і Феодосії - в "федеральну власність" Росії. При цьому заявляється, що чисельність працівників гаваней скорочувати не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "глави республіки" Сергія Аксьонова.

"Керченський і Феодосійський порти передадуть у "федеральну власність" (Росії - ред.), зберігши штатну чисельність співробітників", - заявив Аксьонов.

За його словами, Керченська поромна переправа продовжить роботу. Її буде експлуатувати "Кримсько-Сирійська судноплавна компанія".

Нагадаємо, в середині вересня окупаційна влада в Криму заявила про плани побудувати на півострові нове курортне місто в Сакському районі.

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Керч Крим Феодосия
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