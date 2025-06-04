Два крупнейших покупателя российского газа против плана ЕС по его запрету

Франция, главный покупатель блока, сообщила, что предпочитает стратегию поиска альтернативных поставок. Бельгия, занимающая второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

"Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации… которая уже обсуждается", - заявил министр энергетики Франции Марк Ферраччи изданию Politico, имея в виду план Франции заменить российские поставки катарской продукцией.

Эти заявления идут вразрез с позицией других крупных импортеров российского СПГ в ЕС: Испании и Нидерландов. Обе страны заявили Politico, что они с нетерпением ждут принятия законопроекта, который положит конец российским газовым контрактам, запрету краткосрочных закупок в этом году и долгосрочных контрактов к 2027 году.

Теоретически это помогло бы странам отказаться контрактов, которые в противном случае заставили бы их покупать российский СПГ в течение многих лет.

В прошлом году четыре страны импортировали 16,77 млн тонн российского СПГ, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более 6 млрд евро на закупку топлива.

Привлечение всех четырех стран будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, поскольку она ищет поддержку своего предложения, которое ожидается в следующем месяце. Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжать покупать более дешевую российскую энергию.