За два місяці війни майже 5,2 млн українців покинули країну, - ООН

За даними УВКБ ООН, загальна цифра в 5 186 744 людини на 23 058 більше, ніж в суботні дані. За квітень виїхало понад 1 151 000 українців порівняно з 3,4 млн тільки в березні.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН, крім числа біженців, понад 7,7 млн осіб були переміщені в межах України. Майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки, включаючи тих, хто залишився в країні.

Останні дані з'явилися, коли українці відзначають православну Великодню неділю.

Ось розбивка того, скільки українських біженців втекло в сусідні країни, за даними УВКБ ООН: