RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За два місяці війни майже 5,2 млн українців покинули країну, - ООН

Фото: кількість біженців з України досягла 5,2 млн осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що число українців, які залишили країну після вторгнення Росії два місяці тому, наближається до 5,2 млн осіб. Найбільше виїхало до Польщі - 2,9 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УВКБ ООН.

За даними УВКБ ООН, загальна цифра в 5 186 744 людини на 23 058 більше, ніж в суботні дані. За квітень виїхало понад 1 151 000 українців порівняно з 3,4 млн тільки в березні.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН, крім числа біженців, понад 7,7 млн осіб були переміщені в межах України. Майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки, включаючи тих, хто залишився в країні.

Останні дані з'явилися, коли українці відзначають православну Великодню неділю.

Ось розбивка того, скільки українських біженців втекло в сусідні країни, за даними УВКБ ООН:

  • Польща: 2 899 713 осіб (майже шість з 10 українських біженців перебралися до Польщі).
  • Росія: 578 255 осіб (крім того, 105 000 осіб перебралися до Росії з контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей).
  • Румунія: 774 074 особи.
  • Угорщина: 489 754 особи.
  • Молдова: 433 214 особи.
  • Словаччина: 354 329 осіб.
  • Білорусь: 24 084 особи.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН