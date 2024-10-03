Два цвета для США. Почему демократы "синие", республиканцы "красные" и при чем здесь ТВ

На сегодня красный и синий цвета тесно связаны с Республиканской и Демократической партиями. Но так было не всегда - они начали ассоциироваться с партиями лишь после выборов в США в 2000 году, а история связана с освещением на телевидении.

РБК-Украина рассказывает, как так вышло и почему партии "менялись" цветами.

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Исторически партии не имели официальных цветов

Может показаться удивительным, но связь Республиканской партии с синим цветом гораздо старше, чем с красным. Возможно, эта ассоциация восходит к Гражданской войне в США, когда армия Авраама Линкольна носила темно-синюю форму, в отличие от серой, которую носили конфедераты.

Синий цвет активно использовался партией в XX веке. С 1970-х логотипы республиканцев были в основном синими (как и большинство логотипов демократов). В ночь выборов-1984 в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне на задней стене висела огромная карта. Организаторы срывали зеленые обложки, под которыми была синяя ткань для 59 штатов, поддержавших Рональда Рейгана.

Фото: синий значок в кампании республиканца Рональда Рейгана (фото из открытых источников)

Как правило, синий цвет ассоциируется с богатством и консерватизмом, так как исторически был самым дорогим в производстве.

Красный цвет, между тем, долгое время ассоциировался с радикализмом, как кровь рабочих, восставших против угнетателей. Красные флаги и логотипы были на знаменах леворадикальных политических организаций - от коммунистов до социал-демократических партий Западной Европы, Канады и Австралии.

Таким образом, некоторые из самых ранних избирательных карт (например, "Статистический атлас Соединенных Штатов" 1883 года) использовали схему "красный для демократов, синий для республиканцев".

Тем не менее ни демократы, ни республиканцы не имели официального цвета. Для СМИ это не имело значения, поскольку до 1970-х новости о выборах на телевидении транслировались в черно-белом цвете. А газеты печатались в основном в монохромной гамме, где контраст имеет большее значение.

Демократов и республиканцев "окрашивали" с 1970-х, но наоборот

Все изменилось с появлением и популяризацией цветного телевидения. На момент президентских выборов-1972 большинство американцев уже смотрели телешоу на цветных телевизорах.

Естественно, три крупные телекомпании NBC, CBS и ABC транслировали передачи о предвыборной гонке в цвете. Первую в истории американского ТВ цветную карту выборов показали в CBS. При этом синий цвет использовался для республиканцев, а красный для демократов.

На выборах 1976 года телеканал NBC показывал огромную карту, раскрашенную в цвета флага США. Штаты, где результат был неизвестен, горели белым цветом, а те, где победитель определился, загорались синим или красным.

Фото: цветная карта выборов-1976 на NBC (nbcnews.com)

Только и в ней "республиканским" цветом был синий, а "демократическим" - красный. Карта пользовалась огромным успехом, ее снова использовали на выборах-1980. Ведущий новостей на NBC Дэвид Бринкли отметил, что ошеломляющая победа республиканца Рейгана в том году выглядела на карте как "огромный бассейн".

Вскоре другие каналы решили скопировать идею с картой в ночь выборов, с красными и синими штатами. Разделение на цвета прижилось в массах, но у каждого канала была своя система - какой партии давать какой цвет.

Почему республиканцы стали "красными", а демократы "синими"

На этот вопрос нет однозначного ответа. С 1984 года телекомпания CBS повторила ABC, обозначив республиканцев красным цветом, а демократов - синим. CNN переключилась на президентских выборах 1992 года, а NBC последовала ее примеру в 1996 году (хотя и использовала розовый оттенок для кандидата от Республиканской партии).

Нет никаких сведений о том, что основные телесети как-то координировали цветовую политику. Скорее всего, все просто стали придерживаться логики ABC. В конце концов к началу 1990-х годов именно ее вечерние новости были самыми популярными.

Бывший исполнительный вице-президент NBC News Уильям Уитли говорил, что его сеть решила отразить подход конкурентов, чтобы не сбивать зрителей с толку.

Когда цвета закрепились за партиями

Если к 1996 году телеканалы в основном определились с "партийными цветами", то печатные СМИ продолжали играть по своим правилам. Например, журнал Time сообщил о результатах выборов с красным демократом Биллом Клинтоном и синим республиканцем Бобом Доулом.

На передовице Washington Post о результатах выборов-2000 демократы тоже были отмечены красным.

Однако именно 2000 год стал переломным. Гонка Джорджа Буша-младшего против Эла Гора была одной из самых напряженных в истории США. Выборы из-за пересчета голосов затянулись более чем на месяц, и карты в СМИ были наглядным способом сообщить, как разворачивалась гонка на национальном уровне и во Флориде, где отдельные округа "ходили по лезвию ножа".

Первое зафиксированное использование термина "красный штат" произошло в программе Today Show на NBC, которая вышла в эфир за неделю до начала выборов-2000. Но именно после выборов красные и синие штаты прочно вошли в обиход.

Возможно, это случилось потому, что влиятельные издания The New York Times и USA Today начали использовать красный цвет для Буша. "Я просто решил, что красный (red, - ред.) начинается с буквы "р", республиканец начинается с буквы "р". Это была более естественная ассоциация", - отметил графический редактор NYT.

Фото: с 2000 года и по сей день республиканцы красные, а демократы синие (Getty Images)

Редактор, который проектировал карту для USA Today, отметил, что все уже делали это таким образом. Решение оказалось очень влиятельным, говорит директор CNN по опросам и анализу выборов с 1993 по 2014 год Китинг Холланд.

"Я твердо убежден, что поворотным моментом в красно-синих штатах стала национальная карта, которую USA Today опубликовал на следующий день после выборов в 2000 году. На которой красный был республиканским, а синий - демократическим", - сказал он.

С тех пор цветовые ассоциации стали условным обозначением идеологических позиций. Это позволило ввести в политический дискурс новые понятия, такие как "красные" и "синие" штаты. То есть те, которые постоянно голосуют за ту или иную партию.

Техас считается красным, а Калифорния - синей. Теперь на каждые выборы на каждом канале есть карта, где с первого взгляда можно понять, кто выигрывает в каком штате.

Как еще политики используют партийные цвета

Довольно быстра нынешняя цветовая дифференциация перенеслась в другие сферы. Так, сайт для сбора пожертвований для демократов называется "ActBlue", а республиканцы донатят через "WinRed".

Распространилась эта тема и на одежду политиков. Мужчины все чаще стали носить красные или синие галстуки, чтобы подчеркнуть свою партийность. Женщины - платья и костюмы в цвет своей партии.

Фото: синий галстук у республиканца может намекать на желание работать с электоратом демократов (Getty Images)

Если кто-то хочет подчеркнуть попытку примирить партии, то это тоже можно выразить с помощью этих цветов. Иногда политик в такие моменты использует галстук с красно-синими полосками.

Если смешать красный и синий цвета, то получится фиолетовый. "Фиолетовыми" называют штаты, где баланс сил республиканцев и демократов не дает явного преимущества одной из партий. И когда политики хотят показать готовность работать с представителями обеих сторон, визуальным сигналом может послужить элемент одежды фиолетового цвета.

Например, на следующий день после выборов-2016 года Хиллари Клинтон вышла признать поражение в пиджаке с фиолетовым воротом. Частью посыла оставить позади поляризацию ожесточенной предвыборной кампании стал фиолетовый галстук Билла Клинтона.

Также бывает, что политики хотят подчеркнуть готовность работать с электоратом оппонента. В таких случаях они надевают галстуки в цветах другой партии.