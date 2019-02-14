За два роки Україна замінила понад 50 тис. одиниць військової продукції з РФ, - Порошенко

За словами президента, це дозволило продовжити роботу оборонних підприємств

В Украине за два года было замещено более 50 тыс. наименований продукции для военно-промышленного комплекса, которая ранее поставлялась из России. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

По его словам, "в рамках проведения политики замещения продукции, которая ранее доставлялась из России, Украина заменила более 50 тыс. позиций". В частности, это позволило продолжить работу оборонных предприятий страны.

"В течение последних двух лет, только за два года, было замещено более 50 тыс. наименований продукции, которая ранее доставлялась из-за границы. Откуда? Из России. Они думали, что остановят нашу "оборонку", нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, так как количество заказов превышала мощности завода", - отметил Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что сейчас в Украине на "оборонку" работает 447 предприятий.

Президент напомнил, что в 2014, 2015, 2016 годах все ресурсы государства были направлены на создание армии.

"И нам с вами не стыдно сейчас смотреть на украинскую армию, которая оснащена оружием из оборонных предприятий Харькова, которая накормлена, одета, обута, с новой системой питания, с новой системой медицинского обслуживания, а главное - мотивирована и патриотическая. И сегодня украинская армия имеет самый высокий уровень доверия среди украинского общества. И это напрямую связано с восстановлением оборонно-промышленного комплекса, развитием программы импортозамещения", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000 годов.