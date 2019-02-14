За два роки Україна замінила понад 50 тис. одиниць військової продукції з РФ, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, це дозволило продовжити роботу оборонних підприємств

В Україні за два роки було заміщено більше 50 тис. найменувань продукції для військово-промислового комплексу, яка раніше надходила з Росії. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

За його словами, "в рамках проведення політики заміщення продукції, яка раніше доставляли з Росії, Україна замінила понад 50 тис. позицій". Зокрема, це дозволило продовжити роботу оборонних підприємств країни.

"Протягом останніх двох років, лише за два роки, було заміщено понад 50 тисяч найменувань продукції, яка раніше доставлялася з-за кордону. Звідки? З Росії. Вони думали, що зупинять нашу "оборонку", нашу армію. У минулому році цехи Харківського заводу спеціальних машин працювали у дві зміни, тому що кількість замовлень перевищувала потужності заводу", - зазначив Порошенко.

Порошенко також підкреслив, що зараз в Україні на "оборонку" працює 447 підприємств.

Президент нагадав, що в 2014, 2015, 2016 роках всі ресурси держави були спрямовані на створення армії.

"І нам з вами не соромно зараз дивитися на українську армію, яка оснащена зброєю з оборонних підприємств Харкова, яка нагодована, одягнена, взута, з новою системою харчування, з новою системою медичного обслуговування, а головне – замотивована і патріотична. І сьогодні українська армія має найвищий рівень довіри серед українського суспільства. І це напряму пов’язано з відновленням оборонно-промислового комплексу, розвитком програми імпортозаміщення", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що цілеспрямоване витіснення українських підприємств з російського ринку почалося ще з початку 2000 років.