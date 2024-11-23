Два "горячих" направления и почти 200 атак РФ. Какая ситуация на фронте на утро
За сутки 22 ноября на фронте произошли 194 атак россиян. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино", - говорится в сообщении.
Также на Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.
На Времевском направлении противник совершил 30 штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки потери РФ составили 1420 военных. Также ВСУ обезвредили 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 105 БпЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и 3 единицы спецтехники окупантов.
Кроме того, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.
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