Два "горячих" направления и почти 200 атак РФ. Какая ситуация на фронте на утро

За сутки 22 ноября на фронте произошли 194 атак россиян. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино", - говорится в сообщении.

Также на Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.

На Времевском направлении противник совершил 30 штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.