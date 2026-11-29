В организации отметили, что приняли во внимание недавние заявления канадского правительства. Согласно им, российские и белорусские спортсмены не смогут въехать в Канаду для участия в запланированных соревнованиях. Исключение будут сделаны для тех, кто будет выступать в нейтральном статусе и будет соответствовать определенным условиям.

После обсуждений с заинтересованными сторонами федерация решила внести изменения в календарь двух турниров.

В частности, первый этап Кубка мира по прыжкам в воду World Aquatics 2027, который должен был состояться 25-28 февраля, перенесли в Мексику. Даты проведения соревнований оставили без изменений.

В то же время, четвертый этап Кубка мира по художественному плаванию, запланированный на 29 апреля - 1 мая 2027 года, изъяли из календаря. Его вернут после того, как определят новую страну-хозяина.

" World Aquatics остается преданной идее содействия инклюзивным и общедоступным международным соревнованиям, свободным от политического вмешательства " , - отметили в организации.

Также World Aquatics поблагодарила канадскую организацию Aquatics Canada и ее членов за сотрудничество при принятии этих решений.

В то же время, в федерации подчеркнули, что ценят партнерство с Канадой как страной-хозяином и надеются вернуться туда для проведения будущих международных турниров.