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Два дні блукали в горах: на Афоні врятували двох українців

Автор: Анастасія Рокитна

Поліція знайшла двох українських паломників на Афоні. Вони зникли безвісти з вечора п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Правоохоронці знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

В рятувальній операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

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