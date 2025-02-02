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За два дня энергетики восстановили свет в 19 населенных пунктах в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: за два дня энергетики восстановили свет в 19 населенных пунктах на Донетчине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет почти 21 тыс. семей в 19 населенных пунктах Донецкой области, которые были без света из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные города и села. В Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетикам за последние два дня удалось вернули свет жителям 19 населенных пунктов. Снова с электричеством дома 20,6 тысячи семей.

В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы. Из-за тяжелых боев в Донецкой области ежедневно повреждаются десятки линий электропередач.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 4,5 млрд грн в обновление сетей для повышения устойчивости энергосистемы.

 

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ДТЭКДонецкая область