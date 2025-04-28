Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении

День первый. Выезд с самоходной "Богданой"

Просыпаемся с рассветом. Некоторые успели выспаться, некоторые - нет, но общее настроение боевое. На точке сбора ожидаем военных, которые доставят нас к месту дислокации. Утром небо разлилось розовыми красками, в воздухе чувствуется весенняя свежесть. На мгновение кажется, что приехали куда-то на отдых, но едва слышные звуки выстрелов возвращают в реальность и напоминают, что совсем неподалеку идет война.

Ближайшие два дня мы проведем с артиллеристами 44 бригады и проверим на прочность их вооружение. В первый день нас ждет знакомство с САУ. Здесь, в Запорожской области работает наша "Богдана" - украинская самоходная артиллерийская система.

САУ "Богдана" - это украинская колесная самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, созданная в соответствии со стандартами НАТО. Предназначена для уничтожения артиллерии противника, огневых позиций, пунктов управления, техники, складов и живой силы на значительном расстоянии.

Самоходная установка была разработана еще в 2018 году на базе Краматорского завода. Она широко начала применяться во время полномасштабного вторжения. Сейчас на вооружении у нас есть более 180 единиц такой техники. Первое свое "боевое крещение" "Богдана" прошла во время большой войны на острове Змеиный.

В дороге один из бойцов рассказывает нам историю местности. В гражданской жизни он был историком, поэтому об украинских землях знает много.

"Сейчас линия фронта проходит здесь вдоль курганов наших предков", - говорит он.

Мы находим в этом определенный символизм - наши прадеды, которые здесь похоронены, тоже в свое время отстаивали свою землю.

Пока мы добираемся до позиций, погода резко изменилась - солнце заволокло облаками и начал моросить дождь. Но это не значит, что работы не будет, артиллерия бьет при любой погоде. Коллектив "Богданы" очень бережно отзывается об этой огромной железной махине.

"Для нас она - как бронированный собрат: стреляет точно, реагирует быстро, а еще не требует, чтобы вручную станины раскладывали, как те советские" - смеется наводчик.

Работы на этом направлении ребятам хватает, вражеские силы постоянно применяют как пехоту, так и различные виды техники. Иногда даже не хватает времени на передышку.

"Только успели заехать - уже координаты у противника. Ротация, движение, новые позиции - все привычно. Как-то заехали в село, только стали - по радио перехват: переданы координаты. Едва спрятались в гуще - уже летит. Так мы и бегали в тот день с места на место. И смешно, и страшно", - вспоминает один из ребят.

Работа на "Богдане" стандартная, как и в других САУ. Выезд на огневую точку, поражение и быстрый откат назад, ведь вражеские пушки могут стрелять в ответ.

"Когда пушки молчат - это еще не значит, что спокойно. Мы отрабатываем пехоту, минометы, технику. Работаем кассетными боеприпасами на 30 км, для точности. Координаты получаем, стреляем и отходим. Пять, десять, максимум двадцать минут на позиции", - говорит командир обслуги.

В экипаже самоходной установки все бойцы уже давно, почти каждый пришел еще в начале полномасштабного вторжения. Есть и те, кто воюет еще со времен АТО. Но большинство еще до войны не имели ничего общего с военной сферой.

"Я - гончар. А теперь водитель "Богданы". Моя задача - привезти пушку на позицию и забрать ее с нее. Все должно быть быстро", - говорит водитель САУ.

Мужчина имел творческую профессию и покинул ее в первый же день войны. За ним впоследствии пошли его сыновья. Старший присоединился к "Азову", а младший поступил в военную академию.

За разговорами слышим, как военным по рации передают команду "к бою". Экипаж быстро отправляется на позиции. Погода ужасная, усиливается дождь, под ногами чавкает грязь, но на эмоциях не чувствуешь дискомфорта - хочется увидеть, как "Богдана" попадает в цель.

Машина рычит и останавливается на позиции. Пушка поднимается над кабиной. Каждый военный давит на рычаги САУ, сидя на своем месте - ведь "Богдана" полностью автоматизирована. Последние секунды наведения - и выстрел. Сначала мы видим огневую вспышку, а потом слышим ее. Громкий "бах" громом разносится по небу.

Впоследствии по рации разведчики докладывают о пораженных целях. Ребята слушают, но рефреном говорят нам, что "Богдана" не промахивается, поэтому крайне необходимо иметь таких "Богдан" как можно больше.

"Был случай - три выстрела по координатам. Все три - точно в цель. Пехота потом передала, что мы сняли минометную позицию, "стало легче на нуле". В такие моменты чувствуешь, что работаешь не зря", - говорит наводчик.

День второй. "FH70" - другая пушка, тот же огонь

На следующий день отправляемся в другое подразделение 44 ОАБр на позицию гаубицы FH70. Она также образца НАТО - хотя и самодвижущаяся, но мобильность немного ниже, чем у "Богданы". Однако точность и дальность - на высоком уровне, и бойцы уже хорошо с ней освоились.

По дороге к позициям вдоль обочины замечаем выставленные столбики. По словам бойцов здесь будут снаряжать покрытие из сетки против дронов. Здесь похожая ситуация как на территории Курской области, логистическая трасса одна. И россияне активно пытаются поразить ее дронами. На Курщине единственную трассу к боевым позициям называли "Дорогой жизни" из-за большого риска. Хочется верить в то, что эта трасса в Запорожье не получит такое же название.

Запорожье остается одной из приоритетных целей для вражеских сил. Поэтому сейчас они снова пытаются усилить наступление на этом направлении. К тому же есть вероятность, что армия РФ может перебросить сюда северных корейцев.

По данным разведки, недавно несколько тяжелых артиллерийских установок из КНДР "Коксан" транспортировали по железной дороге в северную часть Крыма. Это, собственно, и может свидетельствовать о ротации военных Северной Кореи на другие отрезки фронта. В частности, учитывая логистику, вероятно речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

По дороге к огневым позициям замечаем довольно много гражданских. Несмотря на опасность и постоянные обстрелы люди не покидают своих домов. Кое-где на крыльце пасутся куры. А один из военных рассказывает, что есть местная, которая даже держит коз.

"Мы это село уже хорошо знаем. Здесь был когда-то магазин, теперь все съехало - сюда уже летит все. Магазины не держатся под огнем", - говорит водитель.

Сегодня погода к нам более благосклонна. Дождя нет, вчерашнее болото уже подсушивает солнце. Но в то же время это и не слишком хорошо, ведь такая погода благоприятна для беспилотной авиации, как разведывательной, так и ударной.

Неподалеку находим части сбитого российского "Ланцета". Двигатель металлический, а каркас сделан из дешевого материала, который больше похож на пенопласт, оклеенный пленкой. Это в очередной раз доказывает, что российское производство дронов больше направлено на количество, а не качество.

Спускаемся во временный "дом" артиллеристов. В подвале, несмотря на сырость, тепло и уютно. К мужчинам, как это часто бывает, прибился кот, который сразу почувствовал себя здесь хозяином. Уже будто по обычаю перед боевым выходом нас угощают горячим чаем и сладким, пока бойцы рассказывают о своей работе.

"У нас одна пушка была очень точная. Я с первого снаряда попадал по цели. Это редкость. Но когда это случилось - командиры аплодировали", - хвастается наводчик.

Полевая гаубица FH70 была разработана еще в 70 годах тремя странами - Великобританией, Италией и Германией. Партнеры передали ее Украине во время войны. Бойцы говорят, что это достаточно мощное оружие, которое точно уничтожает технику на расстоянии до 30 км. Поэтому по вражеским целям можно бить глубоко в тыл врага.

"Как-то ехала российская бронетехника с боекомплектом. Шесть снарядов - и она загорелась. Красиво, медленно. Ждали, пока сдетонируют боеприпасы. Когда сдетонировали, в небе вырос ядерный гриб", - вспоминает командир гаубицы, изображая руками вспышку.

Артиллеристы могут видеть плоды своего труда лишь через некоторое время, поэтому когда уже присылают видео поражений, говорят, что собираются все вместе и смотрят, как фильм. К тому же наводчики никогда не видят цель, а иногда не знают, что именно поражают, ведь наведение идет с помощью буссоли, или, как ее называют сами бойцы - палки.

"Я весь день смотрю на красную палку. Это мой горизонт. Если палка есть - стреляем. Если нет - крутим, ищем. Потом залп. Громко, мощно и смертельно точно", - смеется наводчик гаубицы.

Обслуживать 155 миллиметровую гаубицу достаточно трудно, ведь это крупнокалиберное оружие. Пытаемся поднять один боеприпас - не удается, слишком тяжело.

"Моя основная работа - вложить снаряд в лоток и зарядить в ствол. 40 килограммов один. Бывает, что за день поднимаешь 50-80 таких. Это физически очень тяжело", - объясняет военный.

Артиллерист - это тяжелый труд, хотя на войне легкой работы и не бывает. Истощение здесь - обычное дело. "Сидим, потом - "Залп!" - и снова тишина. Пока не получаем новые координаты", - говорит командир.

Каждый понимает, зачем он здесь, знает за что воюет и за кого. Каждый видит свой сценарий завершения войны, которые в целом сходятся в один - чтобы не воевали следующие поколения.

"У меня трое детей. Я здесь, чтобы они никогда не видели войны", - говорит один из бойцов.

"Мы хотим не геройствовать, а нормальной жизни. Чтобы дети знали, что их папа воевал - и победил. Чтобы им не пришлось", - добавляет другой.

***

Сейчас на фронте остались единицы из тех, кто ушел на войну в первые дни. Они, как и все военные, говорят, что имеют свои вопросы, мечтают об отдыхе и хотят просто нормально выспаться. А потом по рации звучит команда "Заряжай".

"Угол 23-90, уровень 25-75, заряжай!"

По рации слышно "огонь". Мы снова как зачарованные прикованы к пушке. И снова сначала видим вспышку, а потом ее слышим.