Двоє людей загинули в холодильній камері на підприємстві під Черкасами

"За інформацією роботодавця, електрик і охоронець підприємства виявлені в холодильній камері без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з нещасним випадком створена комісія зі спеціального розслідування обставин події.

Варто відзначити, компанія займається селекцією і товарним виробництвом насіння кукурудзи та соняшнику, має в обробці 11 тисяч га, а також насіннєвий завод в Черкасах.