Два дома и три квартиры: ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Сальдо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста .

Этим решением в доход государства взысканы активы, находящиеся в прямом владении Сальдо, а также которыми он владеет косвенно через бывшую жену Любовь Сальдо.

По данным пресс-службы, 9 мая решением ВАКС частично удовлетворен иск о применении к Владимиру Сальдо санкций.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

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