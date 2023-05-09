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Два дома и три квартиры: ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Сальдо

Фото: гауляйтер Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir))
Автор: Александр Белоус

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По данным пресс-службы, 9 мая решением ВАКС частично удовлетворен иск о применении к Владимиру Сальдо санкций.

Этим решением в доход государства взысканы активы, находящиеся в прямом владении Сальдо, а также которыми он владеет косвенно через бывшую жену Любовь Сальдо.

Суд конфисковал следующие активы:

  • 5 земельных участков в Херсоне;
  • 4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;
  • 2 дома в Херсоне;
  • 3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;
  • автомобиль Volvo 2020 года выпуска;
  • 99,86% акций ЧАО "КАШТАН", зарегистрированное в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.
  • 30% акций ЧАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" - транспортной компании, зарегистрированной в Херсоне.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

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ХерсонМинистерство юстиции Украины