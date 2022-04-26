RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За два благодійні матчі в Туреччині "Шахтар" зібрав понад 8 мільйонів

Фото: за два благодійні матчі в Туреччині "Шахтар" зібрав понад 8 мільйонів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольний клуб Ріната Ахметова Шахтар за дві останні гри з турецькими командами "Антальяспорт" та "Фенербахче" зібрав 8,2 млн грн, які будуть перераховані українським медикам та дітям, які постраждали від російської агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт клубу.

Так, матч в Стамбулі з "Фенербахче" приніс 5 млн грн, а останній матч з "Антальяспор" ще 3,2 млн грн.

Наступна гра "Шахтаря" відбудеться 1 травня в Хорватії з місцевим "Хайдуком".

Нагадаємо, "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі задля збору коштів, як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри робилась особлива акція задля привертання уваги до злочинів Росіі в Україні. Зокрема, в Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалось забити гол.

В Туреччині гравці вийшли в футболках із зображенням зап‘ястка Валерії Глодан. На ньому бейджик з роддому про народження доньки Кіри, яка в тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі в переддень Великодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарТурция