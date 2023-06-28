Очень вероятно, что текущий год является решающим в войне в Украине, - Писториус

Вероятно, что нынешний год станет решающим в войне на территории Украины. В частности это касается ближайших месяцев.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию ZDF .

Отмечается, что Писториус сегодня отправляется в Соединенные Штаты Америки. Вероятно, переговоры в Штатах будут сосредоточены вокруг российской агрессии против Украины. Лишь вчера Белый дом принял решение о новой военной помощи Украине, в связи с чем ожидает от Берлина больших усилий по этому поводу.

"Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы. Именно поэтому Германия несколько недель назад выступила с большим пакетом поддержки на сумму 2,7 миллиарда евро", - сказал Писториус.

По словам министра обороны Германии, сегодня он ставит на контрнаступление ВСУ, а "все остальное станет на свои места".

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Согласно данным Министерства обороны Британии, в результате летнего контрнаступления Украина отвоевала около 300 квадратных километров. Это, со своей стороны, вдвое больше, чем официально объявил Киев. В частности площадь освобожденных территорий больше, чем врагу удалось захватить во время своего "масштабного контрнаступления".

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.