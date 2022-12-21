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Очень много "500-ых". Россияне массово бросают оружие и отказываются воевать (перехват)

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Среда 21 декабря 2022 18:20
Очень много "500-ых". Россияне массово бросают оружие и отказываются воевать (перехват) Фото: россияне массово бросают оружие и отказываются воевать (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты, которые воюют против Украины, массово бросают оружие и отказываются служить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У нас очень много "500-ых", очень много... которые, бл*ть, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах*й, я не буду дальше служить" и съ*бался", - рассказал оккупант.

Также он не понимает, куда девается новая техника, которая предназначается военным на фронт.

"Где наша новая техника, так называемая, которую, бл*ть, все рекламируют и говорят - я в душе не *бу", - сказал он.

Его собеседница предполагает, что всю технику перебрасывают на Херсонское направление.

Напомним, ранее оккупант рассказал матери, как их же танк расстрелял 20 российских военных.

Кроме того, российские СМИ рассказали, как захватчики убивают друг друга на фронте.

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