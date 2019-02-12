Дутерте пропонує змінити назву Філіппін

Країну хочуть перейменувати в "Махарліку"

Президент Филиппин Родриго Дутерте предлагает изменить название страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, Филиппины свое название получили более 300 лет назад в честь Филиппа II, когда государство было колонией Испании.

Указано, что ранее с предложением о переименовании выступал бывший президент страны Фердинанд Маркос. Он предлагал назвать страну "Махарлика", что в переводе означает "благородство".

"Маркос был прав. Он хотел переименовать Филиппины в "Махарлику" потому, что это слово из малайского языка", - сказал Дутерто.

Кроме того, глава Филиппин предлагает сделать страну федерацией. Сейчас Филиппины являются унитарным государством.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что Дутерте считает свою дочь Сару лучшим кандидатом на пост президента страны. Так, Сара Дутерте-Карпио на данный момент занимает должность мэра Давао, как когда-то и ее отец. Следующие президентские выборы на Филиппинах состоятся в 2022 году.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году комитет юстиции Конгресса Филиппин отказался объявлять импичмент президенту Родриго Дутерте, рассмотрев представленную оппозиционным политиком жалобу.