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Душили, избивали и сбивали автомобилем людей: в деле пыток в ТЦК Одессы появились новые детали

12:52 18.08.2026 Вт
2 мин
В деле уже 8 пострадавших
aimg Елена Чупровская
Фото: Семеро из десяти подозреваемых попали в ТЦК сразу после мобилизации (facebook.com OOTCKSP)

Одного мужчину сбили служебным авто, другого душили и заставляли назвать пароль от телефона - следствие раскрыло новые подробности пыток в одном из ТЦК Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Как именно пытали людей

Следствие установило, что в течение нескольких месяцев подозреваемые незаконно задерживали людей. Они применяли слезоточивый газ, избивали задержанных и насильно доставляли их в ТЦК.

В одном из эпизодов мужчину сбили служебным автомобилем, чтобы задержать. Другого пострадавшего душили, избивали, надели на него наручники и под угрозами требовали пароль от телефона.

Следователи установили не менее восьми пострадавших от действий подозреваемых.

Кто оказался под подозрением

Все десять подозреваемых задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Отдельная деталь касается самых подозреваемых:

  • семь из десяти были мобилизованы весной 2025 года;
  • сразу после мобилизации их направили служить в одесский ТЦК.

По версии следствия, свои полномочия эти люди использовали для незаконного насилия гражданских.

"Мобилизация - обязанность. Пытка - преступление", - написал генпрокурор.

По его словам, мобилизация необходима для обороны государства, а уклонение от нее, коррупция и незаконные схемы получения отсрочок должны получать надлежащую правовую оценку. В то же время, потребность в мобилизации не дает никому права нарушать закон.

"Мы не делим людей по форме, должности или статусу: уклоняющиеся от исполнения своей обязанности перед государством должны отвечать по закону. И те, кто от имени государства применяет незаконное насилие, так же", - отметил Кравченко.

Напомним, в начале августа стало известно, что количество подозреваемых по делу о пытках в одесском ТЦК возросло до тринадцати.

Тогда следствие установило причастность еще четырех работников центра комплектования к незаконному содержанию и избиению гражданских, кроме девяти ранее разоблаченных участников группы.

Тем временем в конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине в рамках операции "Честный призыв".

Следователей интересовали случаи взяток за уклонение от мобилизации и избиения людей работниками центров комплектования.

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