Душили, избивали и сбивали автомобилем людей: в деле пыток в ТЦК Одессы появились новые детали

Одного мужчину сбили служебным авто, другого душили и заставляли назвать пароль от телефона - следствие раскрыло новые подробности пыток в одном из ТЦК Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Следствие установило, что в течение нескольких месяцев подозреваемые незаконно задерживали людей. Они применяли слезоточивый газ, избивали задержанных и насильно доставляли их в ТЦК.
В одном из эпизодов мужчину сбили служебным автомобилем, чтобы задержать. Другого пострадавшего душили, избивали, надели на него наручники и под угрозами требовали пароль от телефона.
Следователи установили не менее восьми пострадавших от действий подозреваемых.
Все десять подозреваемых задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.
Отдельная деталь касается самых подозреваемых:
По версии следствия, свои полномочия эти люди использовали для незаконного насилия гражданских.
"Мобилизация - обязанность. Пытка - преступление", - написал генпрокурор.
По его словам, мобилизация необходима для обороны государства, а уклонение от нее, коррупция и незаконные схемы получения отсрочок должны получать надлежащую правовую оценку. В то же время, потребность в мобилизации не дает никому права нарушать закон.
"Мы не делим людей по форме, должности или статусу: уклоняющиеся от исполнения своей обязанности перед государством должны отвечать по закону. И те, кто от имени государства применяет незаконное насилие, так же", - отметил Кравченко.
Напомним, в начале августа стало известно, что количество подозреваемых по делу о пытках в одесском ТЦК возросло до тринадцати.
Тогда следствие установило причастность еще четырех работников центра комплектования к незаконному содержанию и избиению гражданских, кроме девяти ранее разоблаченных участников группы.
Тем временем в конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине в рамках операции "Честный призыв".
Следователей интересовали случаи взяток за уклонение от мобилизации и избиения людей работниками центров комплектования.