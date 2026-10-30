"Глупые люди хотели санкций против России": Трамп объяснил, почему отказался от них

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", - заявил президент США.

По его словам, в Москве над такими ограничениями только смеются. "Россияне смеются над этими санкциями", - подчеркнул Трамп.

Свою позицию он объяснил на примере Хаббарда. Трамп спросил, как бы это выглядело, если бы он просил Путина уволить американца и одновременно вводил против России санкции. "Можете себе представить?" – сказал президент США, обращаясь к присутствующим.