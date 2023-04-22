Duracell объявил, что уходит из РФ, - росСМИ

Один из крупнейших производителей батареек Duracell заявил о своем выходе из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский пропагандистский Telegram-канал Mash .

"В компании нам подтвердили: роковое решение уйти приняли акционеры. Распорядились расторгнуть все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом, разослать партнерам печальные письма с сожалением и благодарностями за возможность зарабатывать деньги в России", - написали в канале.

Там сообщили, что производитель уходит из страны из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

Напомним, что Россия готовится взимать единовременный налог с компаний, желающих уйти с их рынка.

А в январе 2023 г. реструктуризировал свои активы в РФ и ушел с российского рынка один из крупнейших банков США Goldman Sachs Group Inc.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.