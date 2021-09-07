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Нардеп Дунда пропонує парламенту визнати ГРУ і ФСБ терористичними організаціями

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 16:00
Нардеп Дунда пропонує парламенту визнати ГРУ і ФСБ терористичними організаціями Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній раді визнати спецслужби Російської Федерації - Федеральну службу безпеки (ФСБ) і Головне управління генштабу збройних сил (раніше Головне розвідувальне управління (ГРУ)), терористичними організаціями і зареєстрував відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дунди під час брифінгу.

"Найбільша загроза національній безпеці України зараз - агресивна політика Росії, спрямована на дезорганізацію нашої держави", - заявив нардеп.

За словами Дунди, офіційне визнання ФСБ і ГРУ злочинними організаціями, в першу чергу, буде сприяти сприйняттю РФ на міжнародній арені, як держави, що підтримує тероризм.

Крім цього, статус терористичного режиму полегшить введення санкцій проти країни-агресора.

Нардеп також зазначив, що не можна розраховувати на підтримку світової спільноти в боротьбі з тероризмом РФ, якщо Україна самостійно не почне робити кроки в цьому напрямку.

"Ми не можемо вимагати щось від світу, якщо самі нічого не робимо", - підсумував він.

Дунда нагадав, що на початку вересня спецслужби РФ взяли чергових заручників: Ельдара Одаманова, Нарімана Джелялова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеінова.

"Пора покласти край цій злочинній практиці", - заявив Дунда.

Постановою також передбачено звернення парламенту до Ради безпеки ООН, з вимогою віднести ФСБ і ГРУ до терористичних організацій, поряд з ІГІЛ, Аль-Каїдою, Хізболлою і ХАМАСом.

Як повідомлялось, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар, були затримано та відвезено в невідомому напрямку 5 активістів.

МЗС України висловив протест проти затримань в Криму. Дії окупаційної влади також засудив президент Володимир Зеленський.

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