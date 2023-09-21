Дух самурая. Алонсо подготовил специальный шлем для Гран-при

Пилот "Астон Мартина" Фернандо Алонсо будет выступать в колоритном шлеме на японском автодроме "Сузука" в ближайший уик-энд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни .

Двукратный чемпион мира будет иметь особую экипировку на очередном этапе сезона-2023 Королевских автогонок. Испанец будет вдохновляться японскими мотивами под слоганом "Внутри живет дух самурая".

Базовой краской шлема Алонсо стал белый цвет. Также отдельные элементы выполнены в красном и черном. На защитном головном уборе гонщика отчетливо прослеживается флаг Японии. Кроме того, нашлось место для традиционной японской архитектуры и самурая с катаной.

Грядущий гран-при будет для Алонсо 19-м в Стране восходящего солнца. Испанский пилот по одному разу побеждал на "Сузуке" (2006) и "Фудзи" (2008) за рулем "Рено". В прошлом году он финишировал 7-м в рядах "Альпин".

Гран-при Японии пройдет 22-24 сентября. Субботняя квалификация начнется в 9:00 по киевскому времени. В свою очередь старт гонки в воскресенье – в 8:00.

spirit of samurai live within.



Специальный человек для @alo_oficial на #JapaneseGP . pic.twitter.com/9EqTrAZbIO — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 20, 2023