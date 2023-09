Дух самурая. Алонсо подготовил специальный шлем для Гран-при

Двукратный чемпион мира будет иметь особую экипировку на очередном этапе сезона-2023 Королевских автогонок. Испанец будет вдохновляться японскими мотивами под слоганом "Внутри живет дух самурая".

Базовой краской шлема Алонсо стал белый цвет. Также отдельные элементы выполнены в красном и черном. На защитном головном уборе гонщика отчетливо прослеживается флаг Японии. Кроме того, нашлось место для традиционной японской архитектуры и самурая с катаной.

Грядущий гран-при будет для Алонсо 19-м в Стране восходящего солнца. Испанский пилот по одному разу побеждал на "Сузуке" (2006) и "Фудзи" (2008) за рулем "Рено". В прошлом году он финишировал 7-м в рядах "Альпин".

Гран-при Японии пройдет 22-24 сентября. Субботняя квалификация начнется в 9:00 по киевскому времени. В свою очередь старт гонки в воскресенье – в 8:00.

Japanese Grand Prix Special Design for @alo_oficial



Samurai themed design for Suzuka - which also includes the same tattoo Fernando has on his back



The Spanish Samurai #JapaneseGP #FernandoAlonso pic.twitter.com/LzLVC88vld