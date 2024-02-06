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Дуэт середняков Формулы-1 продемонстрировал новые ливреи: есть украинский след

Фото: Новый болид "Уильямса" (facebook.com/WilliamsF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Команды Королевы автоспорта "Уильямс" и "Заубер" показали изображения болидов на предстоящий сезон чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

Первыми новую ливрею показали британцы из "Уильямса". Презентация легендарной конюшни состоялась в Нью-Йорке, поскольку в сезоне-2024 цвета команды продолжит защищать американец Логан Сарджент. Его партнером остался Алекс Албон.

Машина получила индекс FW46. Болид будет иметь темно-синюю окраску с черными вставками. Названия спонсоров исполнены в белом цвете. Окончательная версия болида будет продемонстрирована на предсезонных тестах F1 в Бахрейне.

К презентации присоединился и украинец Александр Бондарев. 14-летний картингист в прошлом году попал в академию "Уильямса", где стал одним из самых молодых воспитанников. Украинский гонщик в ближайшие годы будет пытаться прокладывать путь в основную команду.

 

 

 

Если цветовая гамма "Уильямса" фактически не изменилась с предыдущего сезона, то "Заубер" полностью обновил ливрею. В сезоне-2024 швейцарская конюшня получила новых титульных спонсоров – Stake и Kick, поэтому до слияния с "Ауди" в 2026 году будет использовать эти бренды в названии.

Новый болид выполнен в черно-зеленых красках с элементом кислотности. Названия спонсоров, номера пилотов и другие детали дизайна будут белыми. В презентации "Заубер" использовал шоукар и виртуальный болид, который можно будет увидеть вживую на тестах.

 

 

К слову, ранее "Феррари" оформила сенсационный переход Хэмилтона на сезон-2025.

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