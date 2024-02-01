Дуэт сенсационного лидера УПЛ покорил сеть хип-хоп композицией: видео

Криворожцы выпустили третью общую песню. Новая композиция получила название "Вижу дым", а к созданию трека присоединился работник медиа-отдела лидера Премьер-лиги Роман Васильковский.

Хомченовский под именем DJ TADESKO стал автором бита песни, а Понедельник, которого называют LUNES, написал текст композиции. Трек посвящен борьбе украинцев против российских окупантов, поддержке Украины и ее народа. Режиссером клипа "Вижу дым" стал вице-президент клуба Артем Гагарин.

"В песне говорится, что как бы то ни было, мы все равно рано или поздно вернемся к своим домам, своей родной земле. Победа будет за нами, ведь за нами правда", – рассказал Понедельник, ранее вместе с Хомченовским выпустивший композиции "Судьба" и "Называйте нас Бандерами".

"Кривбасс" в сезоне 2023/24

Команда под руководством Юрия Вернидуба ушла на зимнюю паузу лидером первенства. Криворожцы набрали 34 очка и по дополнительным показателям опережают "Днепр-1".

"Кривбасс" одержал 10 побед, 4 поединка свел вничью и потерпел три поражения (разница мячей – 31:17). Лучшим бомбардиром команды в первой части сезона стал Олег Кожушко (7 мячей), а ассистентом – Тимур Стецьков (5 результативных передач).

Понедельник и Хомченовский входят в основную обойму команды Вернидуба. Первый сыграл все 17 матчей УПЛ (2 гола). Второй же провел 10 поединков (1 мяч, 2 ассиста).