Дуэт "Майами" зрелищным аллей-упом не спас финал: момент дня в НБА

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказались атакующий защитник "Майами Хит" Макс Страс и его одноклубник Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Связка "Хит" покорила комбинацией под занавес первой четверти противостояния с "Денвером". Страс в борьбе с оппонентом рывком в "краску" забрал на себя все внимание и элегантно отдал верхом на Адебайо. Центровой в эффектном полете уложил двумя руками сверху.

Стараний обоих исполнителей не хватило для итогового успеха. "Майами" потерпел четвертое поражение в финальной серии и отдал чемпионский титул "Наггетс". В то же время само появление флоридцев в финале стало подвигом, учитывая старт пути с плей-ин.

Страс провел в игре почти 32 минуты. За это время на паркете он набрал 12 очков, совершил 8 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал лидер "Денвера" Никола Йокич (28 пунктов, 16 подборов).

Кто такой Макс Страс

Уроженец штата Иллинойс, на студенческом уровне выступал за "Льюис Флайерс" и "ДеПоль Блю Демонс". На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд.

"Бостон" пригласил Страса в Летнюю лигу ассоциации и впоследствии заключил с ним двусторонний контракт. Впрочем, защитник был отчислен еще до старта регулярного чемпионата. В октябре того же года подписал соглашение с "Чикаго" и провел 2 матча за "Буллз". Выступал за фарм-клуб – "Винди Сити".

Осенью 2020-го оказался в рядах "Майами". Завершил третий сезон подряд с "Хит". Сестра Страса играла в волейбольной команде Университета Иллинойса, а в данный момент работает тренером в ДеПоле.