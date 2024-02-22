Дуда отреагировал на предложение Зеленского встретиться на границе

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского на границе встретиться для разрешения ситуации с блокадой пунктов пропуска польскими фермерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

"Мы общались с премьер-министром (Дональдом Туском - ред.). Премьер-министр вместе со мной анализировал заявление Владимира Зеленского (относительно встречи на границе - ред.). Это, конечно, решение премьер-министра, но мне интересно, не европейское ли это решение", - сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что не знает, о чем договариваться на границе с фермерами, ведь, по его мнению, протестующие правы.

"Я глубоко чувствую, что поддержал Украину. Я сказал премьер-министру: "Но вы были в Брюсселе, вы знаете еврочиновников. Пожалуйста, убедите их, что это и их проблема - европейская, а не только польская", - отметил Дуда.

Он также прокомментировал слова Туска о том, что блокада границы не будет задерживать поставки военной помощи Украине.

"Как побочный эффект - на нас падают российские ракеты, потому что мы приграничная страна. Но мы также оказываем помощь Украине. Военную, транспортную... Мы в авангарде", - добавил польский президент.

Блокада украинско-польской границы

Напомним, в феврале возобновились протесты на польско-украинской границе. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Сегодня премьер Польши анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.