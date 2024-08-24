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Дуда надеется, что война России против Украины скоро завершится

Фото: президент Польши Анджей Дуда (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины скоро должна закончиться. Победу одержат силы свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

В своей речи на День независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу.

Президент Польши отметил, что День независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время речи он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.

"Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, мы дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями", - отметил Дуда. 

Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется гораздо сильнее. 

"Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из тьмы войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", - сказал глава Польши. 

Дуда также напомнил, что Польша первой в мире официально признала независимость Украины в 1991 году.

День независимости Украины

Напомним, что сегодня, 24 августа, украинцы уже в 33 раз отмечают самый главный государственный праздник - День независимости.

По случаю Дня независимости в Киев прибыл президент Польши.

Более того, сегодня Украина провела очередной обмен пленными. В Украину вернулось 115 защитников.

РБК-Украина также сообщало, что известный ведущий умилял сеть поздравлением с Днем независимости.

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Анджей ДудаДень независимости УкраиныВойна России против Украины