Дуда назвав дії армії РФ геноцидом українського народу

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом. Він також зазначив, що Європа повинна поставити Путіну ультиматум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Президенту Польщі в інтерв'ю поставили запитання, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом. Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися".
Він також зазначив, що головною метою вторгнення є знищення української нації. За його словами, загибель такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.
"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити",- додає він.
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