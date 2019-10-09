ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дубневич заявляє, що проти нього готують дискредитаційні телесюжети

Новини » Політика    09.10.2019 - 12:39
Дубневич заявляє, що проти нього готують дискредитаційні телесюжети
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org User AndrKondr0404)

Дубневич опублікував відповідні сценарії сюжетів

Народний депутат парламентської групи "За майбутнє" Ярослав Дубневич заявив, що проти нього і його брата Богдана Дубневича з метою дискредитації опоненти готують замовні телевізійні сюжети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Хочете знати, як набувається одіозність? Це насправді просто - декілька замовних негативних матеріалів в пресі - і відповідний імідж з наклеєними ярликами забезпечений. А якщо телеканал під контролем твого політичного опонента, то це ще простіше. На жаль, замовні сюжети в ЗМІ стають нормою в політичній боротьбі і не тільки. Публікую приклад такої заказухи, щоб всі бачили і потім не дивувались", - зазначив Дубневич.

Згідно з текстами відповідних анонсів і сценаріїв, які опублікував Дубневич, сюжет має бути присвячений газовій махінації братів Дубневичів на ТЕЦ в містах Новояворівськ та Новий Розділ у Львівській області.

Як відомо, 2 роки тому їх передали в управління АРМА, і саме тоді нардепів почали звинувачувати у газових аферах.

Згідно зі документом, опублікованим політиком, підтверджувати та коментувати одіозність Дубневичів в матеріалі мають Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, представники АРМА, деякі народні депутати, голова офісу президента Андрій Богдан та кілька львівських журналістів.

"Багато хто запитає: а хто замовник? Тут поки можна здогадуватись... Але очевидно, що зараз під приводом боротьби з корупцією дехто пробує вчергове зробити з Дубневичів монстрів, з якими потрібно боротись, особливо в час наближення місцевих виборів. Ну і потрібно ж якось обґрунтувати провальну конфіскацію двох ТЕЦ з подальшою неспроможністю налагодити їх роботу", - написав нардеп.

Дубневич заявляє, що проти нього готують дискредитаційні телесюжетиДубневич заявляє, що проти нього готують дискредитаційні телесюжетиДжерело - facebook.com/Dubnevych

Як повідомлялося у ЗМІ раніше, у 2018 році Новояворівську і Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних і інших злочинів (АРМА). Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Наклавши арешт на ТЕЦ, АРМА визначила для них нового управителя “Гарант Енерго М”. Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники.

Мінкульт виступає за відповідальність для ЗМІ за маніпуляції
Новини України СМИДубневич
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся