Дубінський задекларував три автомобілі, які йому подарували

Фото: Олексій Дубінський (РБК-Україна)

Дата набуття права власності вказана 27 грудня 2019 року

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський задекларував три автомобілі, які йому подарувала його матір Алла Березовська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Реєстр електронних декларацій.

В декларації вказано, що 27 грудня 2019 року Дубінський отримав у власність три подарунки у не грошовому виді - автомобілі Mercedes-Benz G 55 2009 року (1 млн 261 тис. гривень), Toyota Land Cruiser 200 2013 року (1 млн 123 тис. гривень) і Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 року (346 тис. гривень).

Крім того, Дубінський вказав, що 2 січня купив автомобіль Cadillac Escalade 6.2i 2010 року за 1 млн 150 тис. гривень.

Зазначимо, Styler писав, що у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info було опубліковано розслідування про статки Дубінського. Журналісти встановили, що він і його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2 млн доларів.

РБК-Україна писало, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування журналістів видання Bihus.info про статки народного депутата Олександра Дубінського не містить матеріалів, у яких можна побачити корупційну складову.