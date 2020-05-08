Дубінський намагався отримати румунське громадянство, - "Слідство. Інфо"

Фото: Олександр Дубінський (РБК-Україна)

Дубінський намагався отримати паспорт ЄС і шукав румунське коріння

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський подавав документи на отримання громадянства Румунії і шукав румунське коріння для спрощеної процедури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування проекту "Слідство. Інфо".

За даними журналістів проекту, більше двох років тому Дубінський подавав документи на отримання румунського громадянства за спрощеною процедурою.

Зокрема, редакція отримала в розпорядження документи, згідно з якими в грудні 2017 року він подав заявку на отримання громадянства Румунії та надав копії закордонного та українського паспортів, свідоцтво про народження. Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номер. Крім того, подачу документів підтвердило джерело, що має зв'язки в Міністерстві юстиції Румунії.

Фото: подані для отримання румунського громадянства документи (slidstvo.info)



Крім того, за даними джерел, Дубінський міг скористатися послугами посередників, які гарантують отримання паспорта Румунії. Журналісти під виглядом клієнтів звернулися в компанію, яка, імовірно, надавала послуги нинішньому нардепу. Там підтвердили, що румунське громадянство може обійтися в 5-6 тисяч євро, при цьому не обов'язково наявність румунського коріння. У компанії заперечують, що надавали послуги нардепам.

"Слідство. Інфо" повідомляє, що отриманням частини документів для Дубінського займалася румунський адвокат Олена Замфір, яка підтвердила, що їй знайоме його прізвище. У той же час вона відмовилася коментувати інформацію про допомогу йому з документами, а пізніше в розмові з румунськими журналістами заперечувала знайомство і співробітництво з Дубінським.

На сьогодні невідомо, чи завершив він отримання румунського громадянства. У коментарі журналістам Дубинський заперечує наявність паспорта іншої країни.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про легалізацію подвійного громадянства. Однак в січні народні депутати не встигли його розглянути в першому читанні. Надалі розгляд було відкладено, оскільки парламент зайнявся земельною реформою.