Дубинський звинуватив Святаша у спробі тиску на правоохоронців

Екс-нардеп Дмитро Святаш, який є одним із засновників і власників автомобільної корпорації АІС, спробував організувати тиск на суддів, прокуратуру та антикорупційні органи з метою уникнути погашення кредитів. Про це заявив народний депутат Олександр Дубинський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеоблог.

"На цьому тижні я пана Святаша три рази бачив під куполом у парламенті. Він щось підписував. І думаю: що він там ходить? З'ясувалося, що ходить він, щоб написати звернення 20 народних депутатів до нового генпрокурора Рябошапки з вимогою перевірити, чи правильно прокуратура розслідує справу про ухилення від сплати кредитів", - розповів Дубинський.

Він додав, що незабаром в ЗМІ з'явився лист на ім'я генпрокурора Руслана Рябошапки за підписом 20 обранців.

Дубинський зазначив, що в оприлюдненому в ЗМІ листі були приховані прізвища підписантів і назвав цих людей поіменно, наголосивши, що серед них багато недобросовісних боржників.

"20 депутатів звернулися до Рябошапки з вимогою перевірити чи законно ... аферистів, які не повертають кредит. Ну не знаю законно чи не законно. Але питання в тому, що нема чого приховувати свої прізвища, тому що ми і так взнаємо. Серед депутатів я собі записав: Загороднюк, Мамка, Мамаян, Павленко, Скорик, Єфімов Максим, Борт, Бондар. Загалом ті люди, які точно так само, як і Поляков зі Святашем, "світилися" у справі про неповернуті кредити, які зараз за допомогою ось таких звернень намагаються впливати на нову владу, а ще недавно проводили мітинги проти неї", - розповів Дубинський.

Раніше Дубинський повідомив, що має докази, що Святаш системно фінансує організацію проплачених мітингів.

"Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть: у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори і виконавці ті ж самі, які були під "1+1". І фінансує все це Дмитро Святаш. Тільки в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ДБР, прокуратури і Агентство по управлінню активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, яке було у заставі у одного з банків", — уточнив Дубинський.

Він також зазначив, що недобросовісним боржникам банків при президенті Володимирі Зеленском більше не вдасться уникнути відповідальності: "При новій владі борги доведеться віддавати"

Як відомо, мова йде про заборгованість за кредитами, які власники автокорпорація АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков взяли в "Укрсиббанку" понад 10 років тому, і право вимоги яких нині належить групі DCH. Загальна сума зобов'язань за ці роки досягла 100 млн доларів.

Як відомо, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Дубинського в конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків. Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 - від Кабінету міністрів, 1 - від президента і 1 - від профільного комітету Ради).