Кийки проти сніжків. Наслідки мітингів в Росії в цифрах

Мітинги в Росії проходять 23 січня по всій країні. Росіяни вийшли на акції в підтримку опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про те, що відбувається в РФ станом на 18:00 - в матеріалі РБК-Україна.

За інформацією росЗМІ, мітинги в Росії супроводжуються жорсткими разгонами. Правоохоронці застосовують кийки, затримують учасників акцій. Також деякі із затриманих повідомляють в соцмережах про застосування сили щодо них і погроз з боку правоохоронців вже в автозаках. Крім того, в деяких регіонах затриманим пропонували погодитися на заочний суд (без присутності підозрюваних). Учасники акцій, в свою чергу, закидають правоохоронців сніжками. Зіткнення і затримання пройшли сьогодні по всій Росії. Наймасштабніший мітинг проходить в Москві.

Число учасників

За даними видання "Медуза", на мітинг в Москві вийшли близько 40 тисяч осіб, а всього по Росії - не менше 110 тисяч.

Затримання по всій країні

За даними ОВС-Інфо, число затриманих на вечір склало 1873 людини. Найбільше затриманих в Москві (623) і Санкт-Петербурзі (268), Новосибірську (95). Крім того, більше 40 затриманих в Ставрополі, Воронежі, Казані і Сочі.

За даними росЗМІ, зокрема в Москві, в ході мітингу було затримано 15 неповнолітніх.

На мітингах в Росії є постраждалі

Як повідомляє ТАСС, на акції в центрі Москви постраждали 42 співробітники правоохоронних органів. Разом з тим, про кількість постраждалих серед мітингувальників не повідомляється.

Через мітинги в РФ почалися перевірки

Слідком РФ заявив про проведення перевірок "за фактами застосування насильства по відношенню до співробітників правоохоронних органів" на мітингу в Москві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на мітингу в Москві затримали дружину Олексія Навального. Пізніше з'явилася інформація, що Юлію Навальну звільнили.