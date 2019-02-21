Дубіль розповів, як знизити ціни на ліки в Україні

Дубіль підкреслив, що регулюванням торговельних націнок знизити ціну на ліки не вдасться

Регулированием торговых наценок снизить цену на лекарства не удастся, так как средняя торговая наценка на лекарства составляет меньше, чем те ограничение в наценке, которые уже существуют для лекарств. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина", заместитель председателя партии Валерий Дубиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По его словам, люди переплачивают за лекарства по нескольким причинам. От 30 до 70% стоимости лекарств составляют "маркетинговые услуги":

"То есть аптекарь за дополнительные деньги расположит лекарства в зоне зрения пациента, предложит его первым среди других аналогов и так далее", - написал Дубиль.

Кроме того, стоимость медпрепарата зависит не столь от торговой наценки, сколько от того, по какой цене он входит на рынок - цены производителя или цены импортера.

"Для фармы уровень материальных затрат при производстве никогда не превышает и 30%, а для оригинальных препаратов, которые недавно вышли на рынок, может составлять даже не десятки, а 1-3%. Остальное - это компенсация инвестиций в разработку и выведение препарата на рынок, роялти и затраты на продвижение препарата на рынке (промоция, в том числе и описанные выше "маркетинговые соглашения" и реклама)", - говорит Дубиль и акцентирует, что большую часть в формировании цены лекарств составляет реклама в СМИ.

Как пишет нардеп, чтобы реально снизить цены на лекарства, нужно начать регулировать не торговые наценки, а цену входа лекарств на рынок - цену у внутреннего производителя и цену импорта лекарств. Ряд стран мира доказал: сделать это реально.

Для регулирования цен входа на рынок для импортных препаратов он предлагает применить метод референтных или сравнительных цен: "То есть цена импорта препарата не может превышать цену, по которой он ввозится в другие, референтные страны".

Для регулирования цен на лекарства, произведенные в Украине, в дополнение к методике референтных цен, должен применяться и подход по ограничению рентабельности производства медпрепарата, пишет Дубиль.

Также, чтобы обеспечить значительное устойчивое снижение цен на лекарства, он предлагает "запретить или существенно ограничить то, что формирует основные непроизводственные расходы в структуре цены на лекарства - рекламу лекарств в СМИ и маркетинговые соглашения при розничной продаже лекарств в аптеках. Одно лишь это даст возможность снизить цены на лекарства почти вдвое", - считает представитель "Батькивщины".

Фармакотерапия станет по-настоящему доступной для всех пациентов, когда государство будет активно участвовать в фармацевтическом рынке, убежден Дубиль.

"Но сделать это нужно не для "галочки" или пиара, как сейчас реализуется правительственный проект "Доступные лекарства" (1 млрд грн в год на этот проект - это реальная капля в море аптечного рынка объемом в 89 млрд). Реальный объем участия государства в рынке "аптечных продаж" и объем программы реимбурсации для того, чтобы не на бумаге, а действительно сделать лекарства доступными и это почувствовали все пациенты, должен составлять не один, а 20 млрд грн", - написал он.

Политик подчеркивает, что сделать это при существующей бюджетной модели финансирования медицины невозможно - только после внедрения обязательного медицинского страхования:

"Действующая власть за свои годы правления показала: она не будет делать ничего, чтобы защитить своих граждан. Поэтому эту формулу снижения стоимости лекарств в Украине мы начнем внедрять сразу после президентских выборов", - резюмировал Дубиль.