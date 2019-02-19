Дубіль: медреформа зробила Україну лідером захворюваності на кір в Європі

Дубіль зазначив, що в Україні понад 54 тисячі хворих на кір

В Украине заболели корью в разы больше людей, чем в других странах Европы вместе взятых, это говорит о "бесхребетности управленцев" в области здравоохранения и неверено выбранном пути "реформ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог народного депутата из фракции "Батькивщина", заместителя председателя партии Валерия Дубиля на сайте "КиевVласть".

"В Украине свыше 54 тысяч больных корью, а в остальных странах Европейского региона в целом - немного больше чем 34 тысячи. Это последние данные из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона", - пишет он.

По словам нардепа, распространение болезни можно было не допустить, "если бы власть занималась интересами украинцев, а не собственными".

"Власть в разгар эпидемии гриппа проводит вакцинальную кампанию по кори (об этом я писал в прошлых блогах), думая, что так может сдержать эпидемию. Кампанию, которую, говорят эпидемиологи, нужно было проводить задолго до, а не во время, потому что это - опасно. В свою очередь люди не спешат делать прививки - потому что за последнее десятилетие в стране усилились антивакцинальные настроения. И не из-за субъективного мнения мам или пап, а из-за бестолкового руководства отраслью", - акцентирует он.

Дубиль напомнил, что до 2008 года в Украине охват вакцинацией (не только от кори, а в целом) был примерно 85-95%. Это позволяло достигать вполне эффективной защиты населения от многих эпидемий. В 2016 году первую необходимую дозу вакцины от кори получили только около 40% украинских детей, а вторую - около 30%. Такое снижение охвата прививками произошло из-за нескольких событий.

"В 2008 году от прививки от кори и краснухи вакциной, которая была не зарегистрирована в нашей стране (ее тогда завезли в качестве гуманитарной помощи ЮНИСЕФ) умер старшеклассник из Краматорска. Украинцы поняли, что государство не несет никакой ответственности за качество и безопасность проведения прививок. Событие второе - борьба за контроль над финансовыми потоками в медицине между Богатыревой, Азаровым и Бахтеевой. Во время информационной войны вакцины от гепатита В то становились причиной смерти, то запрещали, то останавливали действие ее лицензии. В результате - все вакцины оказались качественными, но люди уже потеряли доверие к вакцинации", - пишет народный избранник.

"Событие третье - размораживание и повторное замораживание вакцины от полиомиелита в 2015 году и "сбыт" ее в 2016. Событие четвертое. Отказ в 2015 году от самостоятельных закупок лекарств и передача их международным организациям. В результате вакцины поставлялись в Украину с задержкой в 1,5 года. Почти весь 2016 год в медучреждениях не было вакцины от кори", - отметил он.

Представитель "Батькивщины" убежден - за 10 лет украинцы разуверились в том, что государство может обеспечить их качественными и безопасными вакцинами. И вернуть доверие к прививкам и снизить риск эпидемии сможет только страховая медицина.

"Чего сейчас боятся украинцы? Что их недообследуют перед прививкой, что в случае побочных реакций они с ними останутся сам на сам. Страховая медицина это учитывает. Она позволит провести корректную финансовую оценку здоровья пациента, определит (и компенсирует!) уровень ущерба при осложнении или неправильном лечении. Врач сам будет заинтересован в том, чтобы качественно обследовать или лечить, иначе получит большой штраф", - написал Дубиль.

Таким образом, чиновник и государство будут платить пациенту за свои ошибки, говорит Валерий Дубиль.

"Только такая полная финансовая ответственность вернет доверие украинцев к вакцинации и остановит эпидемии страшных болезней", - резюмировал нардеп.