Дубіль: хворим на грип та ГРВІ не вистачає місць у лікарнях

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Дубіль вважає, що МОЗ "перестарався" зі скороченням місць у лікарнях

Через медичну реформу українцям не вистачає лікарняних ліжок, лікарні переповнені навіть незважаючи на те, що пік захворювання грипом і ГРВІ ще не досягнуто. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат України Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Нардеп навів приклад Чернігівської області і припустив, що така ж ситуація по всій країні. Причому проблема, за словами нардепа, не тільки в ліжко-местах, але і в нестачі ліків.

За словами нардепа, 10 років тому кількість ліжок в Україні було дійсно надлишковим. Однак за цей час їх кількість скоротилася більш ніж на 40%. При цьому, 75% таких ліжок мають надзвичайно низьку пропускну потужність, тому що розташовані в невеликих медустановах. Крім того, структура ліжкового фонду вже абсолютно не відповідає ні структурі захворюваності, ні географічним та демографічним показникам територій, впевнений нардеп.

"Терапевтичні відділення українських лікарень мають лише 36 тис. ліжок або 0,9 ліжок на 1000 населення. При цьому в країнах Європейського регіону ВООЗ, в середньому маємо 2,6 терапевтичних ліжок на 1000 населення, а в країнах ЄС - 2,2 ліжка. Навіть якщо до них додати ще 16 тис. ліжок в інфекційних відділеннях та лікарнях для дорослих і дітей, це буде вдвічі менше, ніж у європейських країнах. Саме тому наші лікарні зараз в 2-3 рази переповнені", - зазначає Дубіль.

В 2018 році, зі стартом "реформи" і автономізація медичних закладів, темпи скорочення ліжок тільки збільшилися, додає він.

За словами нардепа, в Європі кількість ліжок теж скорочувалася, проте ще в 90-х рр. При цьому окремі держави вже визнали, що "перестаралися" з скороченням числа лікарняних ліжок і тепер відчувають їх нестачу.

За словами Дубіля, при досить великій загальній кількості лікарняних ліжок, лікарні та відділення одного профілю простоюють напівпорожні, а інші під час піку захворюваності стають переповненими. Причина - спотворений МОЗ принцип "гроші йдуть за пацієнтом".

"Неформально, в державній медицині існують ліжка "дохідні", за лікування на яких пацієнти платять чималі суми, і "не прибуткові" - за що взяти суттєві "благодійні внески" неможливо. Наприклад, ліжка в кардіології, гінекології, пологових будинках та інших - прибуткові, а терапія, паліативна допомога, загальна хірургія і т. д. - "ні". Зрозуміло, що при спущеному зверху плані по зменшенню лікарняних ліжок, місцева влада та керівники медустанов часто керувалися не інтересами пацієнтів, а бажанням збереження саме цих "дохідних" ліжок", переконаний народний депутат.

На його думку, медреформа не вирішить проблеми нестачі ліжкомісць, оскільки згідно з нею, медицина може фінансуватися тільки з держбюджету. А держбюджет не зможе виділити достатню суму на галузь, особливо якщо врахувати стаціонарне лікування. Тим більше не передбачено механізмів змісту "резервних" ліжок, які потрібні в період сезонних піків інфекційних захворювань і спалахів, впевнений він.

Позитивні зміни, вважає Дубіль, можливі тільки в разі введення обов'язкового державного медичного страхування поряд із збереженням прямого бюджетного фінансування медицини. Такий підхід дозволить мати резерв пропускної здатності лікарень в період піку захворюваності або епідемій, і повністю вирішити питання пікового переповнення лікарень і черг на госпіталізацію.

"У Верховній раді вже зареєстровані необхідні законопроекти. І після зміни влади ми зробимо все, щоб за них проголосували швидше", - підсумував він.