Дубайська Hilshaw Group обрала переможця престижного контракту для пом'якшення кліматичних змін в Україні

Київська консалтингова компанія по менеджменту технологій та змін "Green ­- Z" та Hilshaw Group, із штаб-квартирою у Дубаї, почали спільну роботу над проєктом пом'якшення наслідків зміни клімату в українському агропромисловому секторі. Сам проєкт оцінюється у 18.6 мільярдів доларів США.

Компанії підписали договір, згідно з яким, Hilshaw Group розпочне роботу над першою фазою процесу - дослідженням впливу кліматичних змін.

В Україні 41.5 мільйони гектарів агропромислової землі, яка займає 70% від загального земельного банку. Агропромисловий сектор є найголовнішим гравцем українського ринку експорту та у 2019 році згенерував 9% ВВП країни.

Дані цього року свідчать про те, що минулий рік був найжаркішим у Києві. Ігнорувати реальність кліматичних змін стає неможливим, і передові позиції України у сфері сільського господарства, так само як і залежність країни від цього сектору, стають більш вразливими до негативних ефектів кліматичних змін. Однак, такі зміни не обмежуються самим Києвом. Зменшення кількості опадів через тривалі засухи та сильні весняні заморозки призвело до втрати 570,000 гектарів зимового врожаю, а також до додаткової втрати 200,000 гектарів кукурудзи і загального зменшення врожайності.

Дефіцит дощу є лише одним з багатьох негативних наслідків кліматичних змін в Україні і для вирішення проблем, що виникають через подібні невідворотні ефекти, потрібен ряд зусиль і технологій.

Дослідження наслідків та створення карти подальших дій, які замовила компанія Hilshaw Group, допоможуть оцінити план, методологію та рух уперед, одночасно аналізуючи вартість та результати кожної окремої пропозиції та можливості. Заявка Hilshaw Group задовольнила критерії трьох європейських організацій.

Hilshaw Group є мультисімейним офісом, компанією з менеджменту змін та інвестиційною консалтинговою компанією. Вона інвестує в обмежені й дефіцитні активи та можливості. Hilshaw Group вже вклала 175 мільйонів доларів США у нерухомість ОАЕ, та у програму полегшеного отримання робочої візи дистанційного працівника, що допоможуть покращити постпандемічну робочу культуру у світі. Hilshaw Group отримала статус ексклюзивного радника та фінансового консультанта для семимільярдного проекту "Athi River Green Smart City" у Найробі, Кенії.

Головний виконавчий директор "Green ­- Z", Дмитро Завгородній, стверджує: "Окрім того, що ми є бізнесом, ми - сповнені натхнення українці, які вірять у розвиток локальних брендів та компаній, як у частину загального прогресу нації. Це буде великою честю для нас допомагати сектору, що приносить 9% ВВП країни. Ми схвильовані можливістю стати партнерами з такими професіоналами, як Hilshaw Group та асистувати їм на шляху до успіху цієї місії".

"Наша домовленість з Hilshaw Group не обмежується одним дослідженням наслідків кліматичних змін, але включає також впровадження плану і стратегій боротьби з ними", ­- додає він.

"Це дійсно велика честь - допомагати у проекті, що вирішує надзвичайно важливі проблеми української економіки рівня загальнонаціонального інтересу. В той час як загальні стратегії для адаптації до погодних змін здаються очевидними, для подолання наслідків та досягнення довгострокових позитивних результатів, необхідне глибоке розуміння майбутніх проблем, а також ефективна та автономна інвестиційна стратегія. На додачу до технологій засіву хмар, доміцильованих резервуарів, та системного орошення, дослідження наслідків зміни клімату допоможе створити план дій не лише для збереження агропромислового сектору, а й для покращення його вкладу у ВВП країни", - стверджує Лал Бхатія, голова Hilshaw Group.

У 2019-2020 роках Україна була постачальником 57 мільйонів тонн зерна на міжнародні ринки, що складає 16% від глобального обсягу експорту зерна. Дослідження націлено на збереження та підвищення цих рекордних показників.

Нагадаємо, Hilshaw Group є мультисімейним офісом та інвестиційним радником із фондом, що оцінюється у 500 мільйонів доларів США. Компанія інвестує в обмежені й дефіцитні активи у нерухомості. Нещодавно компанія використала можливість вкласти 175 мільйонів доларів США у нерухомість ОАЕ. На додачу, Hilshaw Group отримала статус ексклюзивного радника та фінансового консультанта для семимільярдного проекту "Athi River Green Smart City" у Найробі, Кенії.

Hilshaw Group керує своєю глобальною інвестиційною діяльністю через офіси у Таїланді, Італії та у штаб-квартирі з інвестицій та поглинань у Дубаї, ОАЕ.