Дубай-2023: Завацкая и Ястремская завоевали путевки в основную сетку турнира

Dubai Tennis Championships, квалификация, финал

Божика – Завацкая – 0:2 (2:6, 1:6)

Дэвис – Ястремская – 0:2 (3:6, 3:6)

Завацкая одолела сопротивление румынки Божики в двух сетах, отдав сопернице всего три гейма. В первой партии украинская теннисистка начала с брейка и сосредоточилась на собственной подаче. А в середине сета еще раз набрала очко на подаче румынской теннисистки, а затем хладнокровно и быстро взяла сет.

Еще проще Завацкой было во второй партии. Со старта она выиграла 5 геймов подряд с тремя (!) брейками. И хоть в шестом гейме Божика оформила брейк и себе, но 23-летняя украинка тут же ответила обратным "под ноль". Благодаря этому триумфу Завацкая впервые за год сыграет в основной сетке турнира WTA.

Тем временем Ястремская и американка Дэвис начали поединок на равных. Решающий ход в первой партии украинка сделала в шестом гейме, когда при счете 3:2 в свою пользу оформила брейк. Дальше повести по сетам для нее стало делом техники.

По схожему сценарию прошла и вторая партия. В дебюте игра снова была ровной, а в пятом гейме Ястремская оформила второй в поединке брейк. Но когда счет стал 5:3 в пользу украинской теннисистки, она дожала Дэвис на подаче американки и закрыла гейм, сет и матч.

Завацкая и Ястремская расширили украинское представительство в основной сетке в Дубае. Ранее уайлд-кард турнира получила Марта Костюк. Старт Dubai Tennis Championships назначен на 19 февраля.