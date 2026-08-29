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В ДТП на Житомирщине погибла главная редактор "Фокуса" Мария Скибинская

20:06 29.08.2026 Сб
2 мин
Вместе с журналисткой в том же авто погибла и ее мать
aimg Валерия Абабина
Фото: Мария Скибинская (facebook.com/daniel.zubko)

Смертельная авария произошла днем 29 августа на трассе в Житомирской области в результате лобового столкновения легковушки и автобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал и ГСЧС.

Авария произошла днем 29 августа вблизи села Сингаи Коростенского района Житомирской области, где столкнулись легковушка и автобус. Об этом "5 каналу" сообщили правоохранители, работавшие на месте происшествия.

По информации ГСЧС, спасатели с помощью гидравлических инструментов деблокировали тела двух погибших, зажатых в изуродованном автомобиле. Травмированный водитель автобуса также деблокирован. Все обстоятельства выясняют специалисты.

Фото: Смертельное ДПТ в Житомирской области (facebook.com/DSNSZhytomyr)

По данным "5 канала", вместе с Марией погибла ее мать - работница телеканала Наталья Скибинская, которая находилась в автомобиле вместе с дочерью.

Гибель журналистки в Facebook подтвердил ее муж, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Данило Зубко. Детали захоронения сообщат впоследствии.

У Марии Скибинской было более 18 лет стажа в медиа. Кроме "5 канала", она работала в агентстве "РБК-Украина" в период с 2006 по 2008 рік, медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine, длительное время возглавляла редакцию сайта 5.UA. В ноябре 2025 года заняла должность главной редактора издания "Фокус".

Напомним, 4 июля в Николаевской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек.

Позже 9 июля на трассе Киев-Одесса столкнулись микроавтобус и грузовик - погиб 15-летний парень, еще десять получили травмы.

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