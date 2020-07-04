У ДТП у Запорізькій області травмувалися 6 осіб, 4 з них - діти

У Запорізькій області на автодорозі "Якимівка - Кирилівка" сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали шестеро людей. Четверо з постраждалих - діти.

Про це повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

За даними рятувальників, 3 липня о 16:20 надійшло повідомлення про ДТП. Так, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos і BMW.

"25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х і 7-ми років і два хлопчики 3 і 8 років ", - інформує ДСНС.

Усіх постраждалих госпіталізували в центральну районну лікарню. За фактом події ведеться розслідування.

Нагадаємо, 3 липня у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 людей, їх госпіталізували.

Як писало РБК-Україна, раніше в Польщі автобус з українцями потрапив у серйозну аварію з двома вантажівками, в результаті постраждали 36 осіб; стан чотирьох найбільш травмованих серйозний, але стабільний.