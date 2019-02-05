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ДТП біля КПВВ "Мар’їнки": кількість загиблих збільшилась

Новини » Надзвичайні події    05.02.2019 - 17:29
ДТП біля КПВВ "Мар’їнки": кількість загиблих збільшилась
Фото: ДТП в районі КПВВ "Маріїнка" (vpl.com.ua)

Число загиблих в результаті ДТП на під'їзді до КПВВ "Маріїнка" зросло до шести осіб

Число загиблих в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на під'їзді до контрольного пункту пропуску "Мар’їнка" зросло до шести осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що між Мар’їнкою і Кураховим у вівторок вранці, 5 лютого, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один з яких загорівся. На місці загинули п'ять людей, ще три людини постраждали

Постраждалих госпіталізовано до Курахівської міської лікарні, де один з них помер.

Нагадаємо, ДТП за участю автомобілів Lanos та Chevrolet сталося приблизно в 11:00. У результаті аварії всі четверо пасажирів Lanos загинули (машина з газобалонним обладнанням загорілася після зіткнення).

У Chevrolet вижив водій і троє пасажирів, одна жінка загинула. Двох постраждалих у важкому стані доставили в лікарню Курахового, водія і ще одного пасажира теж доставлять у лікарню. За попередніми даними, причиною аварії стала погана видимість на дорозі через туман.

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