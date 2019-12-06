ДТП і затори центр Києва скували: карта

У Києві ввечері в п'ятницю, 6 грудня, утворилися численні затори в результаті дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі затори утворилися на вулиці Щекавицькій, вулиці Набережно-Луговій, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Волоская, вулиці Спаська, вулиці Межигірська, вулиці Ярославська, вулиці Костянтинівська, вулиці Нижньоюрківська, вулиці Набережно-Рибальська, проспекті Степана Бандери та вулиці Богатирській.

За даними Google Maps, пробка на перетині вулиць Волоская і Нижній Вал сталася через ДТП.

Крім того, ускладнено рух на вулиці Мала Житомирська, вулиці Володимирській, вулиці Велика Житомирська, вулиці Ярославів Вал, вулиці Хрещатик, вулиці Архітектора Городецького, вулиці Прорізній, вулиці Олеся Гончара, Чеховському провулку, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявській.

На перетині вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара відбулося ДТП, а на Володимирському провулку перекрито рух. У той же час на вулиці Січових Стрільців проводяться дорожні роботи.

Також затори утворилися на вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Глибочицька, вулиці Василя Дончука, вулиці Григорія Андрющенка, вулиці Павлівській, вулиці Володимира Винниченка, Чеховському провулку, вулиці Жилянській вулиці Шолуденка.

На вулиці В'ячеслава Чорновола ускладнено рух через два ДТП, як і на перетині з вулицею Жилянською. Також на вулиці Борщагівській прогодят дорожні роботи.

Крім того, рух автотранспорту ускладнено на вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Алексі Тихого, вулиці Борщагівська, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, проспекті Леся Курбаса, бульварі Академіка Вернадського, Великій Окружній дорозі.

ДТП сталася на вулиці Академіка Вернадського біля станції метро "Академмістечко". Також перекрито рух на вулиці Вадима Гетьмана біля станції метро "Шулявська".

Також рух ускладнено на вулиці Валерія Лобановського, вулиці Саперно-Слобідської та на в'їзді на Південний міст через три ДТП.

Крім того, утворилася тягучка на мосту Метро, Північному і Південному мосту.

На лівому березі ускладнено рух на Харківському шосе, вулиці Миколи Бажана, Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівська, вулиці Урлівська, проспекті Петра Григоренка, вулиці Тампере, проспекті Миру, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Будівельників, Броварському проспекті, бульварі Перова і вулиці Оноре де Бальзака.

Нагадаємо, з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.