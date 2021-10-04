У ДТП загинув автор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс. В аварії також розбилися двоє поліцейських, які охороняли Вілкса через погрози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Художник Ларс Вілкс, відомий своїми карикатурами на пророка Мухаммеда, загинув у дорожньо-транспортній пригоді поблизу міста Маркарид у Швеції.

75-річний карикатурист їхав в автомобілі цивільної поліції, що зіткнувся з вантажівкою. Крім Вілкса, в результаті аварії загинули двоє поліцейських, а водія вантажівки госпіталізували.

Художник перебував під захистом поліції після того, як йому погрожували смертю через карикатури. Зауважимо, що одна з них в 2007 році образила багатьох мусульман, оскільки зображувала пророка Мухаммеда у вигляді собаки.

Карикатура викликала обурення і спонукала тодішнього прем'єр-міністра Фредріка Рейнфельдта зустрітися з послами 22 мусульманських країн в спробі розрядити обстановку.

Незабаром після цього "Аль-Каїда" в Іраку запропонувала за вбивство Вілкса 100 тисяч доларів винагороди.

Наразі обставини зіткнення з'ясовують слідчі. Правоохоронці кажуть, що поки немає ніяких підстав припускати, що до ДТП причетний хтось ще.