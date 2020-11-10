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ДТП в Одессе: в полиции рассказали подробности

Одесса, Вторник 10 ноября 2020 21:14
ДТП в Одессе: в полиции рассказали подробности
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Небесной Сотни в Одессе пострадали двое несовершеннолетних. Водитель не имеет явных признаков наркотического или алкогольного опьянения.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно, водитель Toyota въехал в остановку общественного транспорта из-за того, что не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина.

Водитель проходит медицинский осмотр. Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате аварии пострадали 4 человека, их госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове автомобиль от столкновения отбросило в остановку общественного транспорта. В результате пострадали 5 человек.

Кроме того, на днях в Харькове автомобиль выехал на островок безопасности и сбил пешеходов. Среди пострадавших ребенок.

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