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В ДТП под Днепром погиб ребёнок, пятеро пострадавших

Днепр, Понедельник 10 августа 2020 01:47
В ДТП под Днепром погиб ребёнок, пятеро пострадавших
Фото: место аварии (056.ua)
Автор: Инна Собора

Один из автомобилей выехал на встречную полосу

На Полтавском шоссе на въезде в Днепр столкнулись Daewoo и Skoda. Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения, врезался в отбойник и перевернулся.

Об этом сообщает сайт города Днепр.

В результате аварии погиб 2-летний ребенок, ещё пятеро людей пострадали, они получили травмы разной степени тяжести.

Предварительно, водитель Lanos вместе с 3 пассажирами не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Skoda, в котором находились водитель и 2 пассажира, и перевернулся. В результате тяжелые травмы получили пассажиры и водитель Lanos, а мальчик, который находился в этом авто, погиб. Также травмы получили пассажиры Skoda.

Ранее в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, три человека погибли.

РБК-Украина писало, что в дорожно-транспортном происшествии под Винницей погибли двое бойцов АТО.

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