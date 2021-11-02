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ДТЕК заявив, що забезпечує роботу Криворізької і Луганської ТЕС попри зупинку Росією поставок вугілля

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 13:47
ДТЕК заявив, що забезпечує роботу Криворізької і Луганської ТЕС попри зупинку Росією поставок вугілля Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК оптимізує роботу Криворізької і Луганської ТЕС після рішення Росії обмежити поставки антрацитового вугілля в Україну і шукає альтернативні джерела постачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії "ДТЕК Енерго".

"ДТЕК Енерго" докладає усіх зусиль для забезпечення стабільності та надійності української енергосистеми, особливо в період опалювального сезону", - йдеться в заяві компанії.

У зв’язку з обмеженням щодо імпорту палива, найближчим часом на Криворізькій ТЕС планується робота 1 та 3 енергоблоків.

"Станція продовжує забезпечувати вклад в роботу енергосистеми України та теплопостачання регіону. Наразі компанія також опрацьовує варіанти закупівлі вугілля марок А/П для потреб Криворізької ТЕС за кордоном, але поки що підтверджених домовленостей немає", - повідомили в компанії.

Луганська ТЕС, яка є єдиним великим генеруючим джерелом електроенергії для контрольованої частини Луганської області, найближчим часом буде переведена на роботу одним енергоблоком задля економії палива. Станція продовжує забезпечувати стабільне енерго- та теплопостачання регіону.

Єдиний шлях постачання вугілля на станцію проходить лише залізницею з території РФ, оскільки фізично не існує залізничних під'їздів до Луганської ТЕС по території, що контролюється українською владою.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про обмеження Росією поставок вугілля в Україну.

ДТЕК заключив контракти на імпорт близько 0,5 млн тонн вугілля з США.

Станом на 1 листопада запас вугілля на українських ТЕС складав близько 600 тис. тонн, що в 4 рази менше передбаченого Міненерго графіку.

Основні проблеми з нестачею вугілля відчувають державні ТЕС компанії "Центренерго", запасі вугілля на яких менше 100 тис. тонн.

Дефіцит вугілля виник через штучно занижені ціни на вугілля навесні-влітку 2021 року, коли ТЕС працювали нижче собівартості. Ситуацію вдалося виправити в серпні 2021 року і приватні ТЕС начала активно імпортувати вугілля.

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