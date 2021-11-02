ДТЕК заявив, що забезпечує роботу Криворізької і Луганської ТЕС попри зупинку Росією поставок вугілля

Компанія ДТЕК оптимізує роботу Криворізької і Луганської ТЕС після рішення Росії обмежити поставки антрацитового вугілля в Україну і шукає альтернативні джерела постачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії "ДТЕК Енерго".

"ДТЕК Енерго" докладає усіх зусиль для забезпечення стабільності та надійності української енергосистеми, особливо в період опалювального сезону", - йдеться в заяві компанії.

У зв’язку з обмеженням щодо імпорту палива, найближчим часом на Криворізькій ТЕС планується робота 1 та 3 енергоблоків.

"Станція продовжує забезпечувати вклад в роботу енергосистеми України та теплопостачання регіону. Наразі компанія також опрацьовує варіанти закупівлі вугілля марок А/П для потреб Криворізької ТЕС за кордоном, але поки що підтверджених домовленостей немає", - повідомили в компанії.

Луганська ТЕС, яка є єдиним великим генеруючим джерелом електроенергії для контрольованої частини Луганської області, найближчим часом буде переведена на роботу одним енергоблоком задля економії палива. Станція продовжує забезпечувати стабільне енерго- та теплопостачання регіону.

Єдиний шлях постачання вугілля на станцію проходить лише залізницею з території РФ, оскільки фізично не існує залізничних під'їздів до Луганської ТЕС по території, що контролюється українською владою.