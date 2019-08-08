ДТЕК назвав безпідставними підозри НАБУ

Жодної обґрунтованої причини для слідчих дій Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) стосовно ДТЕК немає, а підозри слідства безпідставні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у відповідь на повідомлення про підозру співробітникам компанії.

У ДТЕК наголосили, що порядок, щодо якого мають претензії слідчі органи, визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електричної енергії, які раніше були відсутні, а рішення щодо правил роботи приймалися державними органами суб’єктивно.

"Доцільність використання принципу імпортного паритету та відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських держав була підтверджена численними міжнародними експертизами, результати яких мають бути враховані. Зокрема, експерти підтверджують коректність застосування принципу імпортного паритету, прив’язку цін на енергетичне вугілля в Україні до європейських індексів, коректність включення витрат на логістику тощо", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначили у ДТЕК, дослідження показують відсутність надприбутків як у вугільному секторі, так і для української теплової генерації.

"Використання принципу імпортного паритету при встановленні ціни на енергоносії – вимога МВФ та інших кредиторів України. Але, на відміну від стрімкого зростання цін на газ, тарифи на електроенергію для населення незмінно залишаються найнижчими в Європі", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що співробітники ДТЕК вже надали НАБУ необхідні документи та відповіли на запитання.

"Під час взаємодії з державними органами співробітники ДТЕК завжди дотримувались норм ділової етики. Компанія приймала активну участь у запровадженні реформи на ринку електричної енергії задля встановлення рівних та прозорих правил роботи для всіх учасників. Звинувачення слідчого органу щодо некоректної поведінки співробітників ДТЕК під час взаємодії з державними органами влади ми вважаємо безпідставними та необґрунтованими. Компанія буде вживати всіх законних заходів щодо захисту честі та гідності співробітників ДТЕК. В компанії наголошують на необхідності всебічного і об’єктивного розслідування, яке, врешті, припинить спекуляції навколо методики ціноутворення на енергетичне вугілля", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що працюють в рамках законодавчого поля України та дотримується міжнародних стандартів з комплаенс-етики.

"Компанія - найбільший інвестор, платник податків та працедавець України. У 2018 році капітальні інвестиції ДТЕК склали 20 млрд гривень, податкові відрахування - 26 млрд гривень. Лише у вугільну галузь за весь час існування компанія інвестувала 3,5 млрд доларів, що дозволило збільшити видобуток вугілля більше ніж в 2 рази, забезпечити генерацію українським вугіллям та уникнути відключень електроенергії", - підкреслили у компанії.

Як відомо, раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля.

"Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в прес-релізі Euracoal, опублікованому на її веб-сайті 21 вересня 2018 року.

Законність та економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом.

Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також установила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком директиви ЄС 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.

Директор Інституту економіки і прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць стверджував - проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток в результаті використання формули "Роттердам+".