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ДТЭК запускает с Fluence одну из крупнейших систем накопления энергии в Восточной Европе

Четверг 10 июля 2025 21:11
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ДТЭК запускает с Fluence одну из крупнейших систем накопления энергии в Восточной Европе Фото: ДТЭК запускает с Fluence одну из крупнейших систем накопления энергии в Восточной Европе (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК вместе с мировым лидером в сфере систем накопления энергии американской компанией Fluence запускают в Украине одну из крупнейших в Восточной Европе систем накопления энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК и Fluence, мировой лидер в сфере накопления энергии, объявили о досрочном начале запуска одной из крупнейших в Восточной Европе систем накопления энергии. Проект мощностью 200 МВт, расположенный на шести локациях, вступает в финальную фазу реализации, которая включает запуск, тестирование и первый разряд батарей", - говорится в нем.

Отмечается, что в целом система сможет хранить 400 МВт-ч электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов.

"Вместе с нашим партнером Fluence мы ускоряем внедрение инноваций, развиваем местную техническую экспертизу и показываем, что даже во время войны прогресс возможен. Этот проект по хранению энергии - подтверждение нашей решимости делать страну сильнее. Вместе мы делаем важный шаг к созданию более безопасной и устойчивой энергосистемы Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В ДТЭК подчеркнули, что после полного запуска системы будут предоставлять услуги по балансировке частоты и мощности, что усилит украинскую энергосистему.

"Наш совместный проект с ДТЭК по созданию сильной и децентрализованной энергосистемы для укрепления энергетической безопасности Украины полностью соответствует нашей миссии - трансформировать подход к тому, как мы питаем наш мир. Это также один из самых значимых проектов в истории нашей компании. Введенный нами формат дистанционного ввода в эксплуатацию обеспечивает непрерывность работы в условиях ограничений на путешествия - и позволяет быстрее масштабировать будущие проекты", - отметил Джулиан Небреда, генеральный директор Fluence.

Отмечается, что Fluence продолжит дистанционно сопровождать запуск и работу проекта, осуществляя диагностику, тестирование и мониторинг производительности для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации в условиях войны.

Напомним, ранее более 20 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова прошли за рубежом курс по управлению системами накопления энергии.

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