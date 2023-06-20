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ДТЭК привлек аудитора KPMG для увеличения донорской помощи на восстановление энергоинфраструктуры

Фото: ДТЭК привлек аудитора KPMG для увеличения донорской помощи на восстановление энергоинфраструктуры (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа ДТЭК привлекла аудиторскую компанию KPMG для увеличения международной донорской помощи, необходимой для восстановления разрушенной Россией энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

С начала войны ДТЭК получил донорскую помощь и оборудование на сумму $11 млн от иностранных энергетических компаний.

Кроме того, компания получила заверения в выделении еще 45,7 млн дол. через Министерство энергетики Украины, Секретариат Энергетического сообщества и Агентство США по международному развитию (USAID) по ремонту электростанций и сетевой инфраструктуры.

ДТЭК уже внедрил ряд строгих антикоррупционных механизмов для дополнительного контроля за использованием этих средств. Соглашение дает KPMG возможность тщательно изучить эти внутренние процессы и сделать выводы по результатам анализа.

На этой неделе в Лондоне борьба с коррупцией будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), где мировые лидеры, финансовые учреждения, бизнес-сообщество и гражданское общество соберутся для того, чтобы обсудить пути ускорения экономического возрождения Украины.

"Международные партнеры ДТЭК оказывают важную поддержку, а мы работаем над тем, чтобы сохранить свет во время этой войны. ДТЭК проявляет нулевую терпимость к любым формам коррупции, и наше сотрудничество с KPMG формирует доверие в отношениях ДТЭК с донорами", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"KPMG стремится поддерживать Украину, ее государственный и частный секторы, а также международное донорское сообщество, чтобы способствовать процессам восстановления Украины. Мы рады поделиться своими знаниями и лучшим международным опытом для восстановления украинской энергетики", - цитирует пресс-служба слова партнера KPMG в Украине Алексея Янковского.

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ДТЭКинфраструктура