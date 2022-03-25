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ДТЕК задіяв всі ремонтні бригади для відновлення електропостачання в умовах війни, - Сахарук

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П'ятниця 25 березня 2022 18:11
ДТЕК задіяв всі ремонтні бригади для відновлення електропостачання в умовах війни, - Сахарук Фото: ДТЕК задіяв всі ремонтні бригади для відновлення електропостачання в умовах війни (
Автор: Артем Горовенко

Ремонтні бригади компанії ДТЕК щодня та без вагань відновлюють електропостачання до домівок українців, попри постійні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Всі бригади, що в нас є, всі вони виходять на роботу без жодних вагань. Вони ризикують життям, про це навіть не задумуються, їдуть та відновлюють електропостачання там, де це можливо", - сказав він.

Сахарук зазначив, що в умовах бойових дій досить складно відновлювати лінії електропередачі, оскільки для цього їх спершу потрібно оглянути, а також потрібні сапери та військові, які надають коридори.

"Енергетики роблять свою роботу і я щиро вдячний кожному з них. Кожна людина на їх місці відчувала б страх, а тут люди професійно виконують свою роботу і я впевнений, що будуть робити її й далі", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, що за місяць війни ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 466 тис. сімей по всій Україні.

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ДТЕК Електроенергія
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